Ancora una vittoria per l'Inter Women di Piovani che fa 3-0 alla Fiorentina e continua la sua corsa stagionale che tanto fa inorgoglire il tecnico e le sue ragazze, tra cui Lina Magull, una delle tre marcatrici di ieri pomeriggio. La trentunenne tedesca, autrice del primo dei tre gol messi a segno ai danni della viola, ha così parlato ai canali ufficiali del club: "È stata una grande vittoria. Questi tre punti sono molto importanti per la squadra e sono davvero felice anche per i tre gol segnati".

Sulla partita poi aggiunge:

"Penso che avremmo potuto segnare anche di più, anche se nel primo tempo ci è servito un po’ di tempo per entrare in ritmo. Abbiamo creato tante occasioni e stiamo migliorando sempre di più nella lucidità sotto porta. Sono molto contenta del fatto che continuiamo a vincere: è stata una prestazione davvero positiva".

Sul percorso:

"Credo che dalla gara contro il Milan, siamo migliorate molto. È stata una partita che ci ha dato più fiducia. Abbiamo una squadra forte, non solo undici giocatrici ma molte di più, ed è questa la chiave. Siamo un gruppo molto unito, con ragazze e giocatrici con qualità diverse, ed è davvero divertente giocare insieme. Adesso dobbiamo guardare avanti e concentrarci sulla prossima partita contro il Parma".

Parma, prossimo avversario:

"Mi aspetto una gara difficile, come tutte in Serie A. Ogni squadra vuole vincere, quindi dovremo continuare su questa strada, restare fiduciose e cercare di segnare. Nulla cambia: dobbiamo continuare a lavorare così".