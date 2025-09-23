Anche il derby della Capitale femminile si tinge di giallorosso. Dopo la vittoria della Roma di Gasperini sulla Lazio di Sarri, anche la Roma Femminile di Luca Rossettini batte le cugine biancocelesti e si prende la finale di Serie A Women's Cup, dove troverà la vincente tra Inter e Juventus. A imporsi sono le figlie della Lupa grazie alle reti di Haavi, Corelli e Viens che calano il tris ai danni della Lazio di Gianluca Grassadonia che non riesce a rifarsi dopo il derby maschile di qualche giorno fa ed è costretta a salutare la Coppa di Lega che fa da apripista al campionato.