C'è anche Martina Tomaselli tra i protagonisti del del MatchDay Programme del club nerazzurro pubblicato nel giorno di Inter-Parma, match che potrebbe consegnare ai nerazzurri il 21esimo scudetto della loro storia. Le centrocampista classe 2001 dell'Intrer Women si racconta partendo da un salto nel passato: "Se mi guardo indietro non è stato facile arrivare fin qui, ho dovuto superare due infortuni gravi, ho saputo essere molto forte. Ho imparato a superare le difficoltà fin da piccola quando giocavo con i maschi: una volta mi è capitato di sentire qualcuno del pubblico che commentava, mi sono arrabbiata e sono riuscita a segnare un gol in rovesciata".

L'amore per l'Inter: 
"Abbiamo alle spalle una Società importante: l'Inter ha una storia incredibile, vestire la maglia nerazzurra significa tantissimo. Sono pronta a portare questi colori sempre più in alto".

Le caratteristiche: 
"Penso di essere una calciatrice che non molla mai. Credo che le mie qualità migliori siano gli inserimenti e la capacità di "rompere" il gioco delle avversarie per far partire il contropiede. Ho iniziato a giocare a 7-8 anni guardando mio fratello: un giorno il suo allenatore mi ha chiesto se volessi provare a giocare e da quel momento non ho più smesso. Il calcio mi ha aiutato a capire meglio chi sono".

Sezione: Inter Femminile / Data: Dom 03 maggio 2026 alle 13:00
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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Stefano Bertocchi
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Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.