C'è anche Martina Tomaselli tra i protagonisti del del MatchDay Programme del club nerazzurro pubblicato nel giorno di Inter-Parma, match che potrebbe consegnare ai nerazzurri il 21esimo scudetto della loro storia. Le centrocampista classe 2001 dell'Intrer Women si racconta partendo da un salto nel passato: "Se mi guardo indietro non è stato facile arrivare fin qui, ho dovuto superare due infortuni gravi, ho saputo essere molto forte. Ho imparato a superare le difficoltà fin da piccola quando giocavo con i maschi: una volta mi è capitato di sentire qualcuno del pubblico che commentava, mi sono arrabbiata e sono riuscita a segnare un gol in rovesciata".

L'amore per l'Inter:

"Abbiamo alle spalle una Società importante: l'Inter ha una storia incredibile, vestire la maglia nerazzurra significa tantissimo. Sono pronta a portare questi colori sempre più in alto".

Le caratteristiche:

"Penso di essere una calciatrice che non molla mai. Credo che le mie qualità migliori siano gli inserimenti e la capacità di "rompere" il gioco delle avversarie per far partire il contropiede. Ho iniziato a giocare a 7-8 anni guardando mio fratello: un giorno il suo allenatore mi ha chiesto se volessi provare a giocare e da quel momento non ho più smesso. Il calcio mi ha aiutato a capire meglio chi sono".