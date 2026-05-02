Decisiva nel successo dell’Inter Femminile contro il Milan Femminile, Haley Bugeja ha commentato la vittoria ai microfoni di Inter TV dopo il match.

“È stata una partita dura, ma la cosa più importante sono i tre punti. Vincere così è bellissimo”, ha dichiarato l’attaccante nerazzurra, autrice del gol che ha deciso il derby. “Adesso avremo qualche giorno di riposo, ma il lavoro continua: vogliamo chiudere bene la stagione e costruire qualcosa di importante per il prossimo anno”.

Nonostante il secondo posto ormai consolidato, Bugeja non nasconde un pizzico di rammarico: “Onestamente volevamo di più, non è un segreto. Abbiamo comunque dato tutto e lavorato nel modo giusto, ma dobbiamo continuare a crescere per portare l’Inter sempre più in alto”.

Sulle ultime due partite di campionato, l’obiettivo è chiaro: “Sono gare importanti, vogliamo fare sei punti anche se sappiamo che non sarà facile. La Serie A è sempre competitiva, ma io credo in questo gruppo e nelle sue qualità”.

Infine, una riflessione sul gol nel derby: “Segnare contro il Milan è sempre speciale, mi era già successo, ma oggi contava solo vincere. Sono felice per il gol, ma ancora di più per la squadra e per il risultato ottenuto”.