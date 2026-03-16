Nell'insolito slot orario delle 12 del lunedì, Sassuolo e Inter Women si affrontano allo stadio Ricci per la quinta giornata del girone di ritorno della Serie A Women. Nerazzurre che puntano ad accorciare sulla Roma prima in classifica dopo il pareggio delle giallorosse, al momento avanti di sette punti, contro la Fiorentina. il Sassuolo occupa la decima posizione in classifica a quota 12 punti, 18 in meno delle nerazzurre.

Queste le formazioni ufficiali scelte da Salvatore Colantuono e Gianpiero Piovani. 

SASSUOLO (4-4-2): 1 Benz; 25 Venturelli, 5 Caiazzo, 24 De Rita, 2 Philtjens; 7 Skupien, 4 Fercocq, 6 Doms, 13 Dhont; 12 Missipo, 90 Eto.

In panchina: 16 Durand, 78 De Bona, 3 Mella, 8 Brustia, 9 Sabatino, 10 Filis, 14 Hagemann, 15 Brignoli, 17 Greve, 19 Galabadaarachchi, 21 Nash, 30 Perselli.

Coach: Salvatore Colantuono

INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdottir; 33 Bartoli, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 18 Glionna, 10 Magull, 27 Csiszar, 16 Tomasevic, 14 Robustellini; 31 Wullaert, 7 Bugeja.

In panchina: 23 Ivarsdottir, 34 Ferraro, 3 Bowen, 4 Pleidrup, 6 Santi, 19 Paz, 20 Detruyer, 21 Tomaselli, 22 Schough, 44 Consolini.

Coach: Gianpiero Piovani

Sezione: Inter Femminile / Data: Lun 16 marzo 2026 alle 11:16
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture