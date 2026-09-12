Salutata l'Inter dopo quasi 30 anni di onorato servizio, Piero Ausilio sarebbe pronto per tornare in pista e tentare davvero l'avventura in Premier League. Sono infatti in corso i colloqui con il Tottenham Hotspur e la trattativa è molto avanzata: secondo Matteo Moretto, tra novembre e dicembre potrebbe arrivare una svolta importante. 

Sezione: News / Data: Sab 12 settembre 2026 alle 15:30
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.