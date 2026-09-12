Salutata l'Inter dopo quasi 30 anni di onorato servizio, Piero Ausilio sarebbe pronto per tornare in pista e tentare davvero l'avventura in Premier League. Sono infatti in corso i colloqui con il Tottenham Hotspur e la trattativa è molto avanzata: secondo Matteo Moretto, tra novembre e dicembre potrebbe arrivare una svolta importante.