Una bruttissima notizia arriva sul fronte Inter Women: Annamaria Serturini, centrocampista della formazione di Gianpiero Piovani, sarà infatti costretta ad un lungo stop a causa di un grave infortunio. Come comunicato dal club nerazzurro, Serturini, uscita nel corso della gara di qualifcazione alla Women's Europa Cup contro il Valur, si è sottoposta ad esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Serturini nel corso della prossima settimana sarà sottoposta a intervento chirurgico. Ovviamente, giunge per lei l'in bocca al lupo per una pronta guarigione.