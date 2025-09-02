L'ex calciatore, oggi commentatore, Antonio Di Gennaro, è stato interpellato dai colleghi di TMW Radio per commentare il mercato dei nerazzurri, alla luce delle ultime due mosse (una in entrata e una in uscita, ndr) di quest'ultimo giorno della sessione estiva: "Arriva Akanji e va via Pavard? Pavard è uno che fa più ruoli, ma ci sono delle dinamiche - ha spiegato Di Gennaro -. E' rimasto ma già a fine campionato scorso si diceva che sarebbe andato via. Akanji è di qualità comunque. Bisseck deve migliorare, forse non è ancora da Inter".

Di Gennaro esprime poi una convinzione: "Il problema è che non è arrivato uno come Lookman, che ti salta l'uomo e l'Inter non ce l'ha. Sul centrocampo dico che sono arrivati giocatori in prospettiva forti e Chivu dovrà lavorarci. Dovrà creare una sana competitività che ti forma un gruppo".