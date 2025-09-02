Leandro Greco, allenatore della Pro Patria, ha commentato così il pareggio in rimonta ottenuto domenica all'U-Power Stadium di Monza contro l'Inter Under 23: "Ci siamo mandati da soli all'inferno, quindi ho solo fatto vedere le cose che ci stavano mancando nel primo tempo e come svilupparle meglio. Poi ho cercato di dare fiducia, perché c'è sempre tempo per rimediare e le partite cambiano ogni secondo. La squadra ha dato una grande risposta considerate le difficoltà e quello che ci diciamo a proposito del percorso che stiamo facendo; questo mi dà soddisfazione come mi danno soddisfazione i ragazzi. Poi c'è dispiacere come con la Pro Vercelli: lì potevamo chiuderla, con l'Inter abbiamo creato tanto ma ci teniamo stretto il punto".