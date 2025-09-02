Nella trattativa che ha portato Benjamin Pavard all'Olympique Marsiglia non è presente nessuna 'clausola obbligatoria' e l'eventuale riscatto avrà un costo di 16 milioni di euro. È quanto precisa su X Fabrizio Romano dopo che, nella giornata di ieri, il difensore francese è diventato ufficialmente un nuovo giocatore dell'OM con la formula del prestito (oneroso, pari a 2,5 milioni di euro) con diritto di riscatto.

"La clausola di acquisto di Benjamin Pavard all'OM non è obbligatoria in nessun caso e vale 16 milioni di euro" si legge nel tweet dell'esperto di mercato Le indiscrezioni di ieri parlavano invece di 15 milioni di euro.