Intervistato da CMIT LIVE a margine della chiusura del mercato estivo, l'agente Giocondo Martorelli si è espresso a proposito delle voci che vorrebbero Dusan Vlahovic protagonista di un clamoroso passaggio all'Inter a zero la prossima estate: "L’Inter ha quattro attaccanti importanti. Se c’è una squadra dove oggi non vedo Vlahovic è l’Inter. Hanno bisogno di altri giocatori, uno da prendere era Ademola Lookman. Quello che manca all’Inter sono giocatori da uno contro uno”.