L'Inter Women ha strappato il pass per il primo turno di Qualificazione di UEFA Women’s Europa Cup grazie al poker rifilato al Valur. Elisa Polli, in gol nella partita, ha parlato al termine del match ai microfoni di Inter TV.

“Siamo molto felici, il nostro cammino continua e siamo soddisfatte del percorso che stiamo facendo. Con il Brann abbiamo provato a proseguire in Champions, non ci siamo riuscite ma oggi lo abbiamo fatto e vogliamo continuare al meglio in Europa. Ora che siamo qui lotteremo in tutte le partite. Il gol? Grazie alla squadra oggi ci siamo rifatte e abbiamo portato a casa un risultato importante. La Fiorentina? Adesso voltiamo pagina e pensiamo a questa sfida, abbiamo un gruppo forte e ci faremo trovare pronte.”