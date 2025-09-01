L'esordio a San Siro con la maglia dell'Inter di Francesco Pio Esposito, coinciso con la sconfitta contro l'Udinese, fa gonfiare il petto al fratello Sebastiano, che quest'estate ha reciso il cordone ombelicale che lo legava ai nerazzurri approdando al Cagliari a titolo definitivo: "Orgoglio", ha scritto Seba su Instagram, a corredo della foto che ritrae l'ex giocatore dello Spezia calcare il magico prato della Scala del Calcio con indosso la maglia dei suoi sogni. 

Sezione: Inter Social Club / Data: Lun 01 settembre 2025 alle 23:27
Autore: Mattia Zangari
