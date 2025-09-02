"E' da anni che insisto: il mercato deve terminare prima dell'inizio del campionato. C'è tempo a sufficienza, poi c'è anche il rischio di sbagliare facendo operazioni all'ultimo. La Spagna si è opposta? Deve esserci compattezza tra le 4 Leghe". Lo ha detto Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, parlando a Sky Sport dopo il gong che ha sancito la fine della sessione estiva 2025.