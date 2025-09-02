Sarà corsa contro il tempo per Lautaro per essere regolarmente in campo nel derby d'Italia dopo la sosta. E il motivo lo spiega il Corriere dello Sport, anche se è facilmente intuibile.

Lunedì i primi a rientrare, nella settimana che porterà al derby d'Italia, saranno Calhanoglu, Zielinski e gli olandesi. A ruota arriveranno martedì Sucic, il neo acquisto Akanji e i cinque azzurri. Mercoledì toccherà a Thuram. L’ultimo - come sottolinea il quotidiano romano - sarà proprio il capitano. Il Toro si rivedrà tra giovedì e venerdì: con la partita di Torino fissata già alle 18 di sabato 13, quindi, il tempo è davvero poco.

Coloro che invece sono rimasti ad Appiano Gentile godranno oggi di un secondo giorno libero dopo la partita con l’Udinese. Torneranno in campo domani, giovedì e venerdì in tre sedute congiunte con l’Under 23 di Stefano Vecchi. Sabato e domenica di nuovo a riposo, prima di tornare a lavorare.