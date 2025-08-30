"Bella vittoria oggi, siamo molto felici per questo e dobbiamo andare avanti", ha detto Haley Bugeja ai canali ufficiali del club nerazzurro, dopo la vittoria ottenuta oggi contro il Valur, successo che permette all'Inter Women di Piovani di continuare l'avventura in Europa. "Grazie a tutti i tifosi che sono venuti oggi a supportare la squadra, ci vediamo presto. Forza Inter" ha concluso con tanto di emozione e sorriso sulle labbra.