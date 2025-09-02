Secondo Tuttosport, l’Inter avrebbe preferito vendere Benjamin Pavard per 15-20 milioni di euro, ma l’opportunità di prendere Manuel Akanji in prestito che si è presentata nelle ultime ore di mercato ha convinto la dirigenza a salutare il francese con la stessa formula. Quanto al costo dell'operazione, stando ai numeri del quotidiano torinese, il club nerazzurro pagherà un milione di euro al Manchester City e avrà un diritto di riscatto fissato a 15 che diventerà obbligo in caso di vittoria dello scudetto e se il difensore giocherà la metà delle delle gare disputate. Parallelamente l’OM pagherà 2.5 milioni di euro il prestito di Pavard e avrà un diritto di riscatto a 15.