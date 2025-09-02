Va al Napoli l'Oscar del mercato estivo 2025, secondo Paolo Condò. Un 8 in pagella guadagnato grazie all'acquisto di Kevin De Bruyne, 'il miglior svincolato in circolazione', e per la reazione avuta all'atto dell'infortunio serio occorso a Romelu Lukaku, sostituito con Rasmus Hojlund con un blitz negli ultimi giorni di agosto. Nella classifica del giornalista del Corriere della Sera, l’Inter prende un 6+: "Marotta e Ausilio avevano tre obiettivi. Migliorare l’attacco, e il compito non difficile è stato eseguito; diminuire l’età media, e si poteva fare qualcosa di meglio (Akanji migliora Pavard, ma non all’anagrafe); trovare chi sappia saltare l’uomo, e su Lookman la sensazione è che ci si sia spaventati un po’ troppo presto della faccia feroce dell’Atalanta. Nelle pieghe dell’affare Zalewski, qualcosa ci si poteva inventare", il pensiero