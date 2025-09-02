Ieri si è chiuso il mercato estivo 2025 ed è possibile fare i primi bilanci sul lavoro svolto dai club dal punto di vista finanziario. Nello specifico, l'Inter ha messo a segno numerose operazioni in entrata e in uscita, operazioni che hanno avuto il loro impatto proprio sul bilancio. Tutte a parte la cessione di Aleksandar Stankovic al Club Bruges, che prevedendo una recompra non può essere ancora contabilizzata.

Il club nerazzurro ha acquistato Luis Henrique, Andy Diouf, Petar Sucic e Ange Bonny a titolo definitivo, Manuel Akanji a titolo temporaneo mentre ha riaccolto dai rispettivi prestiti Pio Esposito e Tomas Palacios. Alla voce entrate, l'innesto più oneroso è quello legato al prestito del difensore svizzero dal Manchester City. Secondo le stime di Calcio e Finanza le operazioni in entrata, tra ammortamenti dei calciatori acquistati a titolo definitivo e stipendi lordi, dovrebbero tradursi finora in maggiori costi per circa 33,2 milioni di euro.

Tra le operazioni in uscita, l’Inter ha ceduto a titolo definitivo Tajon Buchanan, Nicola Zalewski, Sebastiano Esposito e Mehdi Taremi. A questo si aggiungono le cessioni di quote di cartellini di Georgios Vagiannidis e Lucien Agoumé, con incassi per complessivi 38,5 milioni di euro e plusvalenze per poco meno di 27 milioni. Impattano sul bilancio anche i prestiti di Benjamin Pavard, Kristjan Asllani e Valentin Carboni, oltre alla conclusioni dei contratti di Marko Arnautovic e Joaquin Correa (che liberano quasi 25 milioni) e la risoluzione del contratto con Zinho Vanheusden. Le operazioni in uscita dovrebbero avere, secondo le stime di Calcio e Finanza, un impatto positivo per circa 64 milioni di euro su bilancio 2025/26.

Partendo dalle cifre dei comunicati ufficiali e quelle più diffuse sui media, dunque, l'impatto del calciomercato estivo sul bilancio dell'Inter per il 2025/26 ha un effetto positivo per 33,99 milioni di euro circa. In tema di costi dei cartellini, invece, tra acquisti (80 milioni) e cessioni (38,5 milioni) il saldo è negativo per 41,5 milioni di euro.