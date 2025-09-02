L'Inter, anche a fronte di un'offerta congrua (non meno di 20 milioni di euro), difficilmente darebbe l'ok alla cessione di Hakan Calhanoglu al Galatasaray nei giorni che rimangono prima della fine del mercato turco, fissata per il 12 settembre. E' quanto si legge stamane Tuttosport, a commento delle voci circolate ieri circa un ritorno di fiamma del Gala per l'ex centrocampista del Milan. 

Sezione: Focus / Data: Mar 02 settembre 2025 alle 10:34
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
