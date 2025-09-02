Contemporaneamente a Manuel Akanji, anche Benjamin Pavard, colui che ha lasciato il posto al nazionale elvetico nella rosa dell'Inter, si è presentato ai suoi nuovi tifosi dell'Olympique Marsiglia. Pavard, in un video registrato nel ritiro della Nazionale francese a Clairefontaine e pubblicato sui social dei Phocéens, ha mandato un breve messaggio ai tifosi: "Sono molto felice di unirmi all'Olympique Marsiglia, un club prestigioso. Non vedo l'ora di vedervi tutti al Vélodrome. A presto. Forza OM!".

Bien arrivé ce lundi, 𝘽𝙚𝙣𝙟𝙖𝙢𝙞𝙣 𝙋𝙖𝙫𝙖𝙧𝙙 a un message pour vous pic.twitter.com/UxCH5BrDrX — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 1, 2025