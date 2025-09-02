Dopo le dichiarazioni istituzionali ai canali ufficiali dell'Inter, Manuel Akanji si è presentato ai suoi nuovi tifosi anche su Instagram: "Sono emozionato per ciò che mi aspetta all'Inter. Un nuovo inizio, grandi sfide e un club fantastico che posso chiamare casa", il messaggio del difensore svizzero. Corredato dall'hashtag 'Forza Inter'.