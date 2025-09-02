Manuel Akanji è un nuovo difensore dell'Inter. Come si legge nell'annuncio del club milanese pubblicato alle 10 in punto di oggi, martedì 2 settembre 2025, lo svizzero classe 1995 "arriva dal Manchester City a titolo temporaneo con diritto di riscatto e obbligo al verificarsi di determinate condizioni".

"Ventitreesimo svizzero della storia nerazzurra, Manuel è un veterano della sua Nazionale con cui ha esordito nel 2017. Akanji ha totalizzato 71 presenze con la maglia rossocrociata, raggiungendo due volte gli ottavi di finale ai Mondiali nel 2018 e nel 2022 e due volte i quarti agli Europei nel 2020 e 2024, venendo inserito nella squadra ideale del torneo in quest’ultima occasione. Serenità, calma e una forza tranquilla: con queste grandi qualità Manuel Akanji si presenta ai tifosi nerazzurri e si appresta a iniziare la sua avventura con l’Inter. Benvenuto, Manuel!", la chiosa del comunicato.