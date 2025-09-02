"Per me l'Inter è il più grande club d'Italia e uno dei più grandi al mondo e l'ha dimostrato in questi anni. È stato davvero facile per me scegliere questo Club". Parla così Manuel Akanji nella sua prima intervista rilasciata da nuovo giocatore nerazzurro ai canali ufficiali della società (vedi qui).
Sei un difensore molto versatile, che qualità porti qui alla squadra?
"Posso giocare in tutte le posizioni della difesa a tre, ho giocato anche al centro nella nazionale svizzera. Posso giocare in differenti posizioni, ma ovviamente è l'allenatore che deciderà dove impiegarmi".
Cosa ti aspetti da questa esperienza?
"L'Inter ha dimostrato di essere in grado di raggiungere finali importanti, spero riusciremo a raggiungere di nuovo la finale e vincerla questa volta. Ci siamo già sfidati in una finale, due anni fa (a Istanbul quando vestiva la maglia del Manchester City, ndr), e questa volta spero che la vinca l'Inter".
Che cosa ne pensi del campionato italiano, come adatterai il tuo stile di gioco alla Serie A e alle richieste di Cristian Chivu?
"Sarà diverso dalla Premier League, anche la Bundesliga era differente. Ho guardato tante partite della Serie A, conosco le squadre che ci giocano. Mi piace molto questo campionato, è un altro motivo per il quale sono qui, non vedo l'ora di conoscere l'allenatore e il modo in cui giochiamo".
Hai giocato in nazionale con Yann Sommer: hai parlato con lui prima di prendere questa decisione?
"Mi ha scritto un messaggio, ma ho ricevuto tantissimi messaggi da parte di amici e della mia famiglia. Yann mi ha offerto il suo aiuto per questi primi giorni qui, non vedo l'ora di incontrare anche lui".
C’è un messaggio che vorresti lasciare ai tuoi nuovi tifosi?
"Sono molto impaziente di conoscere i tifosi dell'Inter a San Siro, nella prima partita casalinga che giocheremo. Aspetto quel momento".
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
