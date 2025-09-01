È stato un ultimo giorno di mercato particolarmente movimentato in casa Inter. Prima la definizione dell'affare Akanji, dunque la cessione di Benjamin Pavard all'Olympique Marsiglia. Il difensore transalpino, che raggiunge la squadra di Roberto De Zerbi con un'operazione in prestito oneroso da 2,5 milioni di euro e diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, torna Ligue 1 per la prima volta da quando ha lasciato il Lille nel 2016. E in serata ha voluto salutare e ringraziare l'ambiente Inter attraverso un post pubblicato su Instagram: "Grazie per il sostegno infinito. Inter per sempre. Non è un addio, è un arrivederci", ha scritto il difensore.
Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 01 settembre 2025 alle 23:41
Autore: Niccolò Anfosso
Autore: Niccolò Anfosso
