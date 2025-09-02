La sconfitta a sorpresa dell'Inter contro il Torino ha spinto Cristian Chivu a scoperchiare il vaso di Pandora, secondo Tuttosport. Il tecnico romeno, senza giri di parole, ha spiegato che uno dei suoi obiettivi principali sarà quello di cancellare 'tanti anni di abitudine', intendendo i concetti tecnico-tattici che si sono radicati nella testa dei giocatori che hanno lavorato per quattro anni con Simone Inzaghi. Non è, ovviamente, tutto da buttare, visti i risultati ottenuti nel precedente ciclo, ma l'ex tecnico del Parma la pensa filosoficamente all'opposto rispetto al suo predecessore.

In più, resta aperto anche il tema delle atroci delusioni sportive del finale della scorsa stagione che vanno estirpate dalle menti di Lautaro e compagni, fragili di fronte alla prima difficoltà. "Alla prima situazione difficile abbiamo perso lucidità e motivazioni, andando in difficoltà. Spero che i miei ragazzi trovino serenità e lucidità in questa sosta", l'analisi e l'auspicio di Chivu. "Ad Appiano il lettino per le sedute psicologi che è già pronto", la chiosa del pezzo del quotidiano torinese.