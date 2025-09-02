Detto della classifica dei minigironi delle 36 squadre di Champions League, quale potrebbe essere l'esito della League Phase? Football Meets Data, piattaforma specializzata in statistiche calcistiche, ha calcolato le probabilità di qualificazione delle squadre partecipanti alla competizione, stabilendo una classifica in base a dei calcoli che tengono conto del sorteggio effettuato giovedì scorso, della storia recente e della qualità delle varie squadre. In base a questi calcoli, la squadra candidata a chiudere la maxiclassifica finale al primo posto è l'Arsenal, col 74% di probabilità, davanti al Liverpool col 68% e al Real Madrid con il 57%. L'Inter di Cristian Chivu dovrebbe confermare il suo posto nelle prime otto, con una percentuale del 53%, la stessa del Manchester City; chiudono il quadro delle potenziali qualificate dirette agli ottavi di finale il Barcellona, il Chelsea e il PSG campione in carica, solamente ottavo.

Previsto un posto nei playoff per le altre italiane, col Napoli decimo, l'Atalanta 12esima e la Juve 13esima. Destinate a uscire di scena a gennaio, secondo la proiezione, sono: Olympiacos, Eintracht Francoforte, Olympique Marsiglia, Copenaghen, Galatasaray, Ajax, Union Saint-Gilloise, Ajax, Slavia Praga, Bodo/Glimt, Pafos, Qarabag e Kairat.