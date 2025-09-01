"Benjamin Pavard est Olympien". L'Olympique Marsiglia annuncia così, sul proprio profilo X, l'ingaggio dall'Inter del difensore francese, che raggiunge la squadra di Roberto De Zerbi in prestito oneroso (2,5 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro.

"FC Internazionale Milano comunica la cessione di Benjamin Pavard all'Olympique Marsiglia. Il difensore classe 1996 si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione in favore del Club francese", la formula confermata dalla società milanese in una nota ufficiale. 

Sezione: Focus / Data: Lun 01 settembre 2025 alle 23:36
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
