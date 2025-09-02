Secondo il Corriere della Sera, l'Inter nel match perso contro l'Udinese domenica scorsa ha mostrato un gioco ibrido, ma non come lo intendeva Cristian Chivu nel manifesto programmatico della sua filosofia. La squadra nerazzurra non è stata né carne né pesce: spaccata in due dalle ripartenze dei friulani e confusionaria nella ricerca del gol per avviare la rimonta. Il prodotto di un mercato incompleto, nel quale - sottolineano i colleghi del quotidiano milanese - non sono arrivati né Ademola Lookman né Manu Koné, pedine fondamentali per passare al 3-4-2-1, punto di approdo della transizione voluta del successore di Inzaghi. Lo schiaffo preso alla seconda partita ufficiale di questa stagione, proprio prima della sosta, può dare un'accelerata al cambiamento, a patto che si facciano scelte forti. A partire da Juve e Ajax, già due match crocevia per la stagione dei vicecampioni d'Italia e d'Europa.