Dopo il debutto con la maglia crociata avvenuto nel corso della partita contro l'Atalanta, Gaetano Pio Oristanio si è presentato ufficialmente quest'oggi alla stampa in qualità di nuovo acquisto del Parma. Tra le domande rivolte al prodotto delle giovanili dell'Inter anche una su Sebastiano Esposito, suo ex compagno in nerazzurro oggi al Cagliari: "Ci sentiamo spesso, siamo amici dai tempi dell'Inter. Giocare insieme un giorno? Non abbiamo parlato di squadre, vedremo il futuro cosa riserva ma ora siamo felici entrambi".
Sezione: Ex nerazzurri / Data: Mar 02 settembre 2025 alle 18:39 / Fonte: ParmalIve.com
Autore: Christian Liotta
Autore: Christian Liotta
