Esattamente come accaduto nella passata stagione, il calendario della Youth League delle squadre che prenderanno parte al 'Champions League Path' ricalcherà quasi totalmente quelle delle rispettive prime squadre nella massima competizione europa per club. Non fa eccezione l'Inter U20 di Benny Carbone che affronterà le stesse avversarie dell'Inter di Cristian Chivu dalla prima alla sesta giornata (Ajax, Slavia Praga, Union Saint-Gilloise, Kairat Almaty, Atletico Madrid e Liverpool), senza incrociare il proprio destino a quello di Arsenal e Borussia Dortmund. Tutto confermato anche a livello di date: si giocherà negli stessi giorni delle partite di Champions, anticipando il kick-off al pomeriggio. Ecco il calendario:

PRIMA GIORNATA: 17 settembre 2025 Ajax-Inter

SECONDA GIORNATA: 30 settembre 2025 Inter-Slavia Praga

TERZA GIORNATA: 21 ottobre 2025 Union Saint-Gilloise-Inter

QUARTA GIORNATA: 5 novembre 2025 Inter-Kairat Almaty

QUINTA GIORNATA: 26 novembre 2025 Atletico Madrid-Inter

SESTA GIORNATA: 9 dicembre 2025 Inter-Liverpool