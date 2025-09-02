Sono compagni di nazionale e anche amici. Marcus Thuram e Benjamin Pavard si ritroveranno molto spesso agli ordini di Didier Deschamps, ma da oggi non più nella stessa squadra di club. Tikus ha voluto salutare così l'ex difensore nerazzurro passato al Marsiglia: "Buona fortuna amico mio, per sempre Benji l'interista", ha scritto Thuram nella story su Instagram.