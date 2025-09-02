"Akanji all'Inter? Non spetta a me valutare questo cambiamento. Sono contento che i nostri giocatori trovino una soluzione. Il momento è sfortunato per tutte le Nazionali, ma io lo vedo in modo positivo. Certo, alcuni salteranno il nostro primo allenamento, ma hanno trovato una buona soluzione per loro". Così Pierluigi Tami, direttore della Nazionale svizzera, parlando del trasferimento del centrale classe 1995 in nerazzurro. Un affare che si è concretizzato ieri, nelle ultime ore di mercato, in coincidenza con l'inizio del ritiro della selezione di Murat Yakin in vista delle sfide con Kosovo e Slovenia valide per il girone di qualificazione al Mondiale 2026.