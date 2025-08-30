Continua il cammino europeo dell'Inter Women. Le nerazzurre vincono 4-1 contro il Valur e accedono al primo turno di Qualificazione di UEFA Women’s Europa Cup. Il sorteggio per il turno di Qualificazione è in programma a Nyon il 31 agosto: la doppia sfida per accedere all'Europa Cup è in programma il 10/11 (andata) e 17/18 (ritorno) settembre.

Dopo la sconfitta contro il Brann, la squadra di Piovani supera le islandesi con un poker frutto delle reti di Bugeja, Magull, Polli e Detruyer e chiude il turno di qualificazione al terzo posto.

VALUR-INTER 1-4

IL TABELLINO:

31' Bugeja (I), 36' Magull (I), 41' Polli (I), 49' Fridriksdóttir (V), 84' Detruyer (I)

VALUR (4-4-2): 1 Magnúsdóttir; 7 C E. Vidarsdóttir, 18 Eiríksdóttir, 21 Lilly Hlynsdóttir, 5 Eiríksdóttir (76' 3 Ingadóttir); 14 R. Jónsdóttir (61' 27 Hálfdánardóttir), 28 Ko. Kristinsdóttir, 10 B. Ágústsdóttir, 23 Fridriksdóttir (81' 22 Björgvinsdóttir); 30 Rhodes (62' 13 Atladóttir), 9 Ingadóttir (81' 17 Arnarsdóttir). A disposizione: 12 Gustavsdottir, 6 Anasi, 11 Pétursdóttir. Coach: Matthias Gudmundsson

INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdottir; 3 Bowen, 24 Milinkovic, 4 Pleidrup; 15 Serturini (17' 18 Glionna), 27 Csiszar (63' 6 Santi), 10 Magull, 16 Tomašević (70' 8 Vilhjálmsdóttir), 14 Robustellini; 9 Polli (63' 21 Tomaselli), 7 Bugeja (46' 20 Detruyer). A disposizione: 12 Piazza, 32 Belli, 5 Andrés, 13 Merlo, 22 Schough, 33 Bartoli, 44 Consolini. Coach: Gianpiero Piovani

Ammonite: Polli (I), Rhodes (V), Fridriksdóttir (V)

Arbitro: Angelika Soeder

Assistenti: Jessica Bergmann, Nastassia Danchanka

Quarto Ufficiale: Volha Blotskaya