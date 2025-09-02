Manuel Akanji ha scelto il suo compagno di viaggio per la nuova avventura all'Inter. Il difensore svizzero, arrivato nell'ultimo giorno di mercato in prestito con diritto di riscatto dal Manchester City, ha deciso di mettere sulle spalle il numero 25. A dare l'annuncio ufficiale ci ha pensato il club nerazzurro con dei post pubblicati sui social.