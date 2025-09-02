Voto al mercato dell'Inter? 7 per il Corriere dello Sport.

"Con Lookman sarebbe stata da 7,5. In ogni caso la squadra è migliorata, basta pensare a Bonny-Esposito (Pio subito in Nazionale) che sostituiscono Taremi-Arnautovic-Correa - spiega il quotidiano romano -. Un bel rinforzo in difesa con Akanji. Anche Sucic aumenta la qualità della squadra, mentre Luis Henrique è una buona alternativa. Forse serviva il vice-Calhanoglu, ma l’Inter non lo ha mai cercato".

Insomma, un giudizio equilibrato nonostante la moda sia quella di parlare di mercato deludenteo addirittura fallimentare.