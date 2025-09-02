Ai microfoni di Tutto Mercato Web, l'agente Fabrizio Ferrari commenta gli ultimi colpi delle italiane nel mercato estivo: "Sono contentissimo che Manuel Akanji sia arrivato in Italia perché è un grande giocatore. Sono molto contento e molto curioso di vedere Lois Openda, è un giocatore che mi è sempre piaciuto in Francia, poi è andato al Lipsia e ora eccolo in Italia. Secondo me è un bel colpo. Mi spiace non vedere più Randal Kolo Muani che è uno dei miei giocatori preferiti, ma a un certo punto è stata fatta una scelta anche da un punto di vista economico e Openda costava un po' meno, quindi giusto così. E Adrien Rabiot è un grandissimo colpo per il Milan".

Dopo le prime due giornate e il mercato, Juventus e Milan potranno tornare a lottare per lo Scudetto?

"Un po' presto per dirlo. Penso che l'Inter resti, ancora più con Akanji, la squadra da battere. Il Napoli avendo vinto lo Scudetto non si può dire che non sia favorita. La Juventus la vedo più avanti del Milan per una questione di organizzazione, secondo me Allegri ha un po' più di lavoro da fare".