Nessun giocatore fermato dal Giudice Sportivo dopo le gare della seconda giornata, mentre viene registrata la prima sanzione per il capitano dell'Inter Lautaro Martinez, unico ammonito dei nerazzurri nel corso del match contro l'Udinese. Per quel che concerne i club, multa di diecimila euro per il Genoa "per avere suoi sostenitori, al 22° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco bicchiere di plastica semi pieno il cui liquido attingeva un Assistente; per avere inoltre, al 27° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta".

Sanzioni economiche da 4mila euro anche per Milan e Como per aver ritardato entrambe l'inizio del secondo tempo dei match contro Lecce e Bologna, di 1.500 euro per il Lecce e di 1.000 euro per la Lazio per lancio di oggetti.