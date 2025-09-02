Quale squadra avrà il cammino più facile nella Champions League 2025-2026? E quale quello più 'accidentato'? A questa domanda prova a rispondere Opta con il suo Power Rankings, che classifica 13.000 squadre da tutto il mondo sulla stessa scala, per assegnare una valutazione media oggettiva alle otto partite di Champions League di ogni squadra per la stagione 2025-26. Utilizzando la valutazione media degli avversari di ogni squadra, è possibile determinare con precisione chi ha avuto il sorteggio più favorevole e chi ha dovuto fare i conti con il lotto di avversarie più ostico, in ordine numerico crescente.

Ci sono molti motivi di soddisfazione per quanto riguarda la Premier League: Arsenal, Tottenham, Liverpool e Chelsea sono tra le otto squadre con le partite più facili. Ma un po' a sorpresa, a godere del calendario a livello 'numerico' più facile è la formazione cipriota del Pafos, una delle debuttanti nella competizione, che condivide il punteggio di 88,7 coi danesi del Copenaghen. Nel gruppo dei sorteggi più abbordabili ci sono anche Inter e Juventus, i cui gironcini hanno un coefficiente di difficoltà d 89,9. L'italiana alla quale è andata peggio è l'Atalanta, con un coefficiente del gruppo di avversarie pari a 91.