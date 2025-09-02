"Agli inglesi non va proprio giù di essere secondi nel calcio: per questo nel giro di una sola estate la Premier ha fatto l’impossibile per effettuare il controsorpasso ed è così diventata l’Arabia d’Europa, mentre l’Arabia originale e “semi-moralizzata” economicamente ha segnato il passo". Così Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport commenta il mercato estivo in Europa.
"L’ultimo colpo da sboroni - naturalmente Inghilterra su Inghilterra - è stato Alexander Isak dal Newcastle al Liverpool per 150 milioni e ci ha fatto sentire sempre più distanti da Marte, inferiori, individualisti e poveri: da quelle parti hanno mosso oltre 3,3 miliardi di euro. In Italia continuiamo ad andare in salita col freno a mano tirato: procediamo per prestiti dell’ultima ora, diritti e obblighi quasi sempre condizionati, clausole, bonus facili e difficili e soprattutto fidejussioni (quando la fiducia è una cosa poco seria). L’affare dell’estate è stato essenzialmente mediatico e ha interessato Ademola Lookman, Atalanta e Inter: subìto il rifiuto a 45 milioni, Marotta ha aspettato invano che Percassi si manifestasse e il giorno in cui Ausilio è andato a trattare Zalewski ha comunicato la resa. Dunque, un passaggio a vuoto".
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
Altre notizie - Rassegna
Altre notizie
- 11:15 UFFICIALE - Zamarian, rinnovo fino al 2028 con l'Inter. Poi il prestito alla Pro Patria
- 11:07 Akanji: "Inter scelta facile, è il più grande club d'Italia. Posso giocare ovunque in difesa. Spero di vincere la Champions"
- 11:02 Corsera - Inter incompiuta sul mercato e ibrida in campo: servono scelte forti contro Juve e Ajax
- 10:53 videoIl messaggio di Akanji ai tifosi dell'Inter: "Non vedo l'ora di vivere questa stagione insieme a voi"
- 10:48 TS - L'Inter avrebbe preferito cedere Pavard per 15-20 mln di euro. Poi si è presentata l'opportunità Akanji
- 10:34 TS - Calhanoglu al Galatasaray per 20 milioni di euro entro il 12 settembre? Difficilmente l'Inter direbbe sì
- 10:20 Il Manchester City saluta Akanji: "Fondamentale per vincere uno storico Treble. Ti auguriamo il meglio per la stagione"
- 10:06 GdS - Akanji il jolly di Chivu: sa giocare ovunque. Tenuta fisica? Nell'ultima stagione...
- 10:04 UFFICIALE - Manuel Akanji è un nuovo difensore dell'Inter: la formula dell'affare con il Manchester City
- 09:52 Zazzaroni: "Isak l'ultimo colpo da sboroni degli inglesi. Qui il passaggio a vuoto su Lookman"
- 09:38 GdS - Avvio in salita, ma il club sta con Chivu. Bisseck e Calhanoglu? Alla prova dei fatti...
- 09:24 GdS - Da Sommer a Bonny: ecco chi resta a Milano. Occhi puntati soprattutto su Diouf
- 09:10 GdS - Akanji una sterzata improvvisa: Pavard voleva tornare in Francia. E le cifre...
- 08:56 Di Gennaro: "Akanji ha qualità, mentre Bisseck deve migliorare e forse non è ancora da Inter"
- 08:42 CdS - Colpo Akanji e l'incastro con Pavard: ecco perché l'Inter ha voluto lo svizzero. Il no al Milan e lo stipendio...
- 08:28 CdS - Lautaro, sarà corsa contro il tempo per esserci in Juve-Inter
- 08:15 CdS - Mercato Inter: voto 7. Con Lookman sarebbe stato 7,5. Forse serviva...
- 08:00 Carnevali: "Mercato chiuso prima dell'inizio del campionato, deve esserci compattezza tra le Leghe"
- 00:20 Thuram saluta Pavard: "Buona fortuna amico mio, per sempre Benji l'interista"
- 00:00 Le bugie bianche (e quelle nere)
- 23:55 Youth League, il percorso dell'U20 ricalca quasi totalmente quello dell'Inter di Chivu: il calendario
- 23:41 Simonelli: "Felice della competenza della Serie A. Stiamo diventando un esempio per le altre leghe"
- 23:41 Pavard saluta: "Inter per sempre. Grazie per il sostegno infinito, non è un addio ma un arrivederci"
- 23:36 UFFICIALE - Benjamin Pavard all'Olympique Marsiglia: c'è l'annuncio del club francese. L'Inter conferma la formula
- 23:27 Esordio con l'Inter a San Siro per Pio Esposito, il fratello Sebastiano gonfia il petto: "Orgoglio"
- 23:13 Il 10 settembre torna il Premio Gentleman Fair Play. Anche Lautaro in lizza
- 22:59 Polonia, il ct Urban: "Zielinski, Lewandowski e Kiwior non al top? Dovrò parlare con i giocatori"
- 22:44 UFFICIALE - Sanchez-Udinese, si dividono le strade: "Sarà sempre un emblema del club"
- 22:30 L'Équipe - Donnarumma-Manchester City, affare fatto: nessun allarme, domani l'annuncio
- 22:16 FVS, incontro tra AIA e Serie A Women. Orsato: "Allenatori e arbitri dovranno 'allenarsi' nella prima fase"
- 22:02 Raggiunti gli obiettivi societari. Ma il mercato dell'Inter non crea illusioni e permangono le solite lacune
- 21:47 UFFICIALE - Alex Perez torna in Italia: la meteora dell'Inter va in prestito al Torino
- 21:33 Italia-Israele, il Viminale risponde al sindaco di Udine: "La partita si può giocare regolarmente"
- 21:18 UFFICIALE - Satriano cambia maglia: l'ex attaccante dell'Inter va in prestito al Lione
- 21:04 UFFICIALE - Adrien Rabiot è del Milan: il francese ha firmato fino al 2028
- 20:50 Italia-Estonia, lo stadio di Bergamo verso il sold out per l'esordio da ct di Gattuso
- 20:35 UFFICIALE - Zaniolo torna in Serie A: ha firmato per l'Udinese, i dettagli
- 20:21 UFFICIALE - Atalanta, ecco Musah: arriva dal Milan in prestito con diritto di riscatto
- 20:07 L'Inter U17 di Handanovic parte a razzo: 4-0 all'Udinese nella prima giornata di campionato
- 19:55 Akanji è dell'Inter: contratto depositato in questi minuti in Lega. Si attende solo l'annuncio dei club
- 19:55 L'Équipe - Pavard ha firmato per l'OM: lascia l'Inter in prestito oneroso con diritto di riscatto
- 19:52 UFFICIALE - Conte ha il sostituto di Lukaku: Rasmus Højlund è un nuovo giocatore del Napoli
- 19:45 Sky Sport DE - Il Galatasaray torna alla carica per Calhanoglu: trattativa difficile, ma i turchi ci provano
- 19:38 CF - Pavard pronto al ritorno in Francia. Quanto risparmierebbe l’Inter dall’affare col Marsiglia
- 19:24 Bergomi: "Akanji più completo di Pavard. Forse si sono spaventati dopo il ko con l'Udinese"
- 19:10 Sky - Pavard all'OM: l'Inter incassa 2,5 milioni di euro dal prestito oneroso. Il riscatto...
- 19:00 Rivivi la diretta! ULTIMA ORA DI CALCIOMERCATO. INCREDIBILE in DIFESA: addio PAVARD, ecco AKANJI. Tutti i DETTAGLI
- 18:42 videoInter, Akanji ha completato le visite di idoneità sportiva al CONI: lo svizzero è diretto in sede per le firme
- 18:27 Champions League, Prime Video annuncia le sue esclusive: si parte il 17 settembre con Ajax-Inter
- 18:13 L'Équipe - Pavard-OM il colpo più importante dell'ultimo giorno del mercato francese: mancano solo le firme
- 17:59 Perinetti: "L'Inter ha cambiato filosofia. Giusto far respirare l’aria della Nazionale a gente come Esposito"
- 17:44 Galante: "Akanji ha caratteristiche che mancavano all'Inter, ma numericamente... Spero Pavard resti"
- 17:30 Pavard accetta una riduzione di ingaggio e... scommette sul Marsiglia
- 17:18 videoL'Inter abbraccia Akanji. Lo svizzero è atterrato a Linate, ora al CONI per l'idoneità sportiva
- 17:15 CF - Akanji sarà un giocatore dell'Inter. L'impatto dello svizzero sui conti del club nerazzurro
- 17:00 Marsiglia, tutto fatto per Pavard: le cifre dell'affare in prestito con diritto di riscatto. Lo stipendio...
- 16:45 Test 'di lusso' per il Padova: venerdì amichevole a porte chiuse alla Pinetina con l'Inter
- 16:31 SkySportDE - Lookman apre al Bayern, ma l'Atalanta si oppone: il motivo
- 16:16 Sky - Pavard viaggia verso il Marsiglia: la trattativa con l'Inter è in dirittura d'arrivo
- 16:08 Voce al tifoso - Pareri sulla sconfitta con l'Udinese e sul mercato
- 15:53 Da Topalovic a Cocchi: cinque i nerazzurri dell'U23 convocati dalle nazionali
- 15:38 Dalla Francia - Pavard dà il via libera al Marsiglia: le cifre e la formula dell'offerta all'Inter
- 15:17 Romano: "Offerta ufficiale del Marsiglia per Pavard che apre al trasferimento. L'Inter vuole l'obbligo di riscatto: si tratta"
- 15:10 La critica di Adani: "Non ho capito il mercato dell'Inter. E mi piacerebbe sapere una cosa su Chivu e la società"
- 14:54 Un blitz in piena regola: Manuel Akanji all'Inter in prestito con diritto di riscatto (che può diventare obbligo)
- 14:54 Gattuso: "Qualità di Pio Esposito indiscutibili. Non gli ho regalato nulla, è giovane ma gioca da grande"
- 14:42 Sky - L'Inter lavora all'arrivo di Akanji a prescindere da Pavard. Operazione in prestito oneroso: le cifre dell'affare
- 14:30 Cambio di programma per l'Inter U23: spostata la data della sfida contro la Virtus Verona
- 14:16 Udinese, Karlstrom: "Nel secondo tempo con l'Inter la difesa è stata molto forte. Sono orgoglioso della squadra"
- 14:01 L'Inter lavora alla doppia operazione: Pavard al Marsiglia, Akanji al suo posto. Ma il tempo rimasto è poco