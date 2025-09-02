Detto che per Lautaro sarà corsa contro il tempo per mettersi a disposizione di Chivu in vista di Juve-Inter (probabile che il capitano parta dalla panchina, tornando solo tra giovedì e venerdì in Italia), c'è anche chi in questi giorni resterà alla Pinetina.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, si tratta di Sommer, Martinez, Di Gennaro, Acerbi, Palacios, Darmian, Carlos Augusto, Mkhitaryan, Bonny, Luis Henrique e, soprattutto, Diouf, il penultimo arrivato prima di Akanji: "Il francese potrà dare continuità agli allenamenti per mettere minuti alla ripresa, tra campionato e Champions". Anche Bisseck resta a Milano.

Sezione: Copertina / Data: Mar 02 settembre 2025 alle 09:24 / Fonte: Gazzetta dello Sport
Autore: Alessandro Cavasinni
