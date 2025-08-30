Intervenuta ai canali ufficiali del club, Lina Magull ha commentato con gioia la vittoria ottenuta quest'oggi dall'Inter Women di Piovani contro il Valur: "Siamo molto felici di questa vittoria che ci permette di proseguire il nostro cammino europeo, volevamo rifarci dopo la sconfitta contro il Brann e andare avanti e lo abbiamo fatto. Abbiamo lavorato molto bene nella pre-season e adesso stiamo facendo bene, oggi eravamo molto motivate per continuare su questa strada".

Sulla Fiorentina:

"Stiamo affrontando diverse competizioni, vogliamo andare avanti per fare il meglio possibile in questa stagione".