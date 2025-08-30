Dopo la sconfitta contro il Brann, l'Inter Women si è qualificata al primo turno di qualificazione per la UEFA Women’s Europa Cup battendo 4-1 il Valur. Mister Piovani, al termine della sfida, ha parlato ai microfoni del club nerazzurro.

“Siamo molto felici di proseguire il nostro percorso. Purtroppo l'infortunio di Serturini che sembra abbastanza importante non ci voleva, come il gol preso, abbiamo mollato i primi dieci minuti anche se poi c'è stata una grande reazione che ha portato al quarto gol - le sue parole -. Le ragazze sono state brave, noi dobbiamo lavorare per crescere sotto tutti i punti di vista, anche mentale perchè le motivazioni fanno sempre la differenza. La gara contro la Fiorentina? Dobbiamo fare la nostra partita, adesso recuperiamo le forze e cerchiamo di gestire al meglio le giocatrici".