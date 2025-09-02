Il terzo scudetto negli ultimi quattro anni è più che mai nei pensieri del Napoli. E i bookie puntano forte sulla conferma dei campioni d'Italia, partiti alla grande in questo campionato con due vittorie su due e la porta ancora inviolata: la squadra di Antonio Conte vede il bis, con la quota che scende da 2,50 a 2,25 su Snai. Alle spalle dei partenopei resiste l'Inter, malgrado l'inattesa sconfitta casalinga contro l'Udinese: il tricolore nerazzurro è fissato a a 3,75 su William Hill.

Sul podio, come terza favorita, c'è la Juventus di Igor Tudor, anche lei partita alla grande (6 punti e due clean sheet) e che sembra aver ritrovato il Vlahovic dei giorni migliori: i bianconeri non vincono il titolo dal 2020 e lo scudetto della squadra di Tudor scende da 6 a 5,50. Il Milan di Massimiliano Allegri, dopo lo scivolone del debutto, ha ripreso la sua marcia a Lecce e sogna con il mercato: i rossoneri campioni d'Italia si giocano a 8, mentre la Roma di Gian Piero Gasperini - anche lei a punteggio pieno e con Mile Svilar ancora imbattuto - è proposta a 9.