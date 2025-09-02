C'è anche il nome del terzino dell'Inter U23 Antonio David nell'elenco dei convocati da parte del CT della Nazionale rumena Under 21 Costin Curelea per le partite di qualificazione agli Europei del 2027 contro Kosovo e San Marino. Ai microfoni dei canali federali, il commissario tecnico ha spiegato quali sono stati i criteri per la scelta dei giocatori: "Ce ne sono diversi: a seconda dei minuti giocati, a seconda dei giocatori che mi hanno già convinto negli anni precedenti nell'Under 20. Ho scelto alcuni giocatori più giovani che hanno vinto il campionato europeo Under 19 e voglio dare loro una possibilità perché sono riusciti a fare bene nella fase finale del torneo".