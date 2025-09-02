Oggi è una giornata importante per il futuro del nuovo San Siro, progetto voluto da Inter e Milan. Come ricorda il Corriere della Sera, infatti, questo pomeriggio la giunta incontrerà il Pd per illustrare ai consiglieri i termini dell’accordo per la vendita del Meazza e delle aree limitrofe all’impianto, con focus particolare sul prezzo di vendita fissato dall’Agenzia delle Entrate in 197 milioni di euro, e poi confermato da Bocconi e Politecnico. L’incontro - si legge sul quotidiano milanese - servirà anche per comprendere la presenza «effettiva» del verde ma soprattutto per conoscere le tempistiche con le quali il dossier del Meazza approderà in Aula entro fine settembre, la deadline fissata dai due club per ritenere valida la proposta di acquistare il pacchetto stadio.

Il passaggio della delibera in Consiglio comunale - chiosa il Corsera - sarà il banco di prova per misurare la tenuta della maggioranza e del suo sostegno all’amministrazione.