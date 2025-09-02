Manuel Akanji ha mandato il classico video-messaggio ai suoi nuovi tifosi dalla sala trofei dell'Headquarter di Viale della Liberazione di Milano, appena dopo l'annuncio del suo approdo all'Inter: "Ciao interisti, non vedo l'ora di vedervi - le parole del difensore svizzero -. Spero di incontrarvi presto allo stadio, non vedo l'ora di vivere questa stagione insieme a voi". 

Autore: Mattia Zangari
