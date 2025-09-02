La Repubblica definisce l'acquisto last minute di Manuel Akanji da parte dell'Inter una "mossa che in parte rinnega la strategia di ringiovanire la rosa e ridurre i costi" della società. Il difensore svizzero, infatti, peserà di più a bilancio rispetto a quel Benjamin Pavard ceduto in prestito all'OM perché - si legge sempre sul quotidiano - 'evidentemente la storia con l'Inter era finita'. A livello di campo, Cristian Chivu guadagna un difensore rapido e duttile.