Calato il sipario sulla sessione di calciomercato in Italia, Lele Adani si esprime così sul lavoro fatto dall'Inter, non senza far notare la mancanza di coerenza nella strategia adottata dalla dirigenza nel corso dell'estate: "Al di là del valore di qualche ragazzo che è arrivato, contesto le operazioni fatte dall'Inter sul mercato - le sue parole a 'Viva El Futbol' -. Perché l'Inter, che ha cercato Leoni e Solet, giocatori che potevano arrivare un mese fa, inizia il campionato senza nessuno dei due? Quindi prendi Akanji, un calciatore che l'Inter poteva prendere tre anni fa e non l'ha scelto. Ha preso Acerbi che ha fatto benissimo, attenzione. Lo svizzero viene a sostituire non Acerbi o De Vrij, ma parte Pavard che è più giovane. Mettere e togliere, ma con che logica? Tornando all'inizio: che acquisti sono stati fatti per Chivu? Lookman non è arrivato e prendi la mezzala: ho sentito parlare di Koné, ma non è arrivato nessuno al suo posto (Diouf ma con caratteristiche diverse, ndr)".