Il Manchester City saluta Manuel Akanji, ceduto all'Inter a titolo temporaneo con diritto di riscatto e obbligo al verificarsi di determinate condizioni: "Tutti al Manchester City augurano a Manuel il meglio per il resto della stagione", si legge in calce all'annuncio ufficiale del club inglese. In cui si ricorda in breve la carriera del difensore svizzero con la maglia dei Citizens: "Ha vinto sette trofei durante la sua permanenza all'Etihad Stadium, giocando un ruolo fondamentale nel nostro storico Treble nella sua stagione d'esordio e nella stagione successiva, quando siamo diventati la prima squadra maschile inglese a vincere quattro titoli di campionato consecutivi".